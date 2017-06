%%%Daniela Nienstedt heuert bei Russel Reynolds an%%%

Daniela Nienstedt, 38, wird am Frankfurter Standort der Personalberatung Russell Reynolds Associates als Executive Director künftig Kunden aus dem Industriesektor beraten. Nienstedt war vor ihrem Wechsel knapp acht Jahre lang für AlixPartners in München tätig, in den vergangenen zwei Jahren als Director im Bereich Turnaround & Restructuring.