%%%Udo Klein-Bölting geht bei Batten & Company von Bord%%%

Udo Klein-Bölting, seit mehr als zehn Jahren Partner und CEO von Batten & Company, Düsseldorf, nimmt seinen Hut. Sein Nachfolger wird Dr. Christian von Thaden, der intern aufrückt und vom 1. Juli 2017 an als CEO das Beratungsunternehmen der BBDO Group Germany leiten wird. Die von BBDO versandte Presse-Info leitet diese Top-Personalie damit ein, dass "Batten & Company noch konsequenter auf eine digitale Beratungsstrategie setzt". Dabei gehe es mit Blick auf die Kunden nicht nur um die Digitalisierung einzelner Prozesse, sondern auch um die Entwicklung völlig neuer Geschäftsmodelle.

Diese Weiterentwicklung soll der neue CEO von Thaden bewerkstelligen. Der 45-Jährige und sein Team bauen deshalb zusätzliche neue Beratungseinheiten für die Bereiche Data Analytics, Design Thinking, Business Modeling und Marketing Automation auf. Dabei bilden die in über 1.500 Beratungsprojekten gewonnenen Erfahrungen ein "starkes Fundament".

Klein-Bölting wird bis Ende 2018 beratend zur Seite stehen. "Dafür und für seinen jahrelangen Einsatz danken wir Udo Klein-Bölting“, sagt Frank Lotze, CEO der BBDO Group Germany. "Wir freuen uns sehr, dass mit Christian von Thaden einer der profiliertesten Consultants aus der Marketingbranche an die Spitze von Batten & Company rückt. Christian steht zudem für einen Generationswechsel. Er besitzt umfassende Erfahrung und Expertise in den Bereichen Innovationsmanagement, E-Commerce und bei Lösungen zur Automatisierung von Marketing, Vertrieb und Services. Zusammen mit seinem Team steht er für die dynamische Weiterentwicklung unserer Beratungstochter."

Von Thaden arbeitet seit 2004 bei Batten & Company, seit 2011 als Managing Partner und Geschäftsführer. Er betreut schwerpunktmäßig Projekte in den Disziplinen Strategisches Marketing, CRM und E-Commerce, und zwar für Blue-Chip-Klienten verschiedenster Branchen. Thaden hat an der Universität Eichstätt-Ingolstadt am Lehrstuhl für Marketing promoviert und zuvor Wirtschaftswissenschaft, Schwerpunkt Marketing, Monetäre Ökonomie und Wirtschaftsinformatik an der Ruhr-Universität Bochum studiert.