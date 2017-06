%%%IPG Mediabrands: John Sintras verlässt globale Position%%%

Knapp zwei Monate, nachdem der weltweite CEO von IPG Mediabrands Henry Tajer, zurück nach Australien ging, (siehe Meldung ), gibt auch John Sintras sein Amt als Global President, Business Development & Product Innovation auf. Die Agentur-Holding IPG bestätigte, dass Sintars nicht länger in die globale Leitung von Mediabrands involviert ist, ließ jedoch offen, ob er das Haus verlassen hat.Sintras gehörte zu der Handvoll von Executive Managern, die Henry Tajer nach seinem Start als Global CEO in 2015 zu IPG Mediabrands holte. Ebenfalls von Tajer "angeworben" wurden der ehemalige UM -CEO Mat Baxter,derzeit Global Chief Strategy Officer, der MNet-Boss Travis Johnson, heute Global Head of Mobile, und Marc Lomas, zuvor bei der Ad Tech Agentur Cadreon , kam als Senior Vice President of Programmatic East zu IPG. Lomas arbeitet jetzt bei Amazon.Bevor Sintras zu IPG Mediabrands kam, war er Chairman bei Publicis Starcom MediaVest Australien & New Zealand (ANZ). Er startete seine berufliche Karriere im Media-Bereich bei Leo Burnett.