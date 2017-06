Volkswagen: Dominik Hoberg verlässt das Haus

Dominik Hoberg, seit Oktober 2015 Leiter der Produktkommunikation für die Marke VW mit Sitz in Wolfsburg, wird den Volkswagen-Konzern Ende Juni verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wer die Aufgaben des gebürtigen Kölners in Wolfsburg übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der 46-jährige Volljurist (Uni Köln) sammelte nach Abschluss zunächst Erfahrungen bei Agenturen wie etwa der Profile Presse Service GmbH, ehe er zur Jaguar Deutschland GmbH wechselte. Im Oktober 2002 übernahm er die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Fiat Automobil GmbH in Wien. Anfang 2004 kehrte der Hobbykoch und Marathon-Läufer nach Deutschland zurück und kümmerte sich als PR-Manager um die Fiat-Marken Alfa Romeo und Lancia. Von Mitte 2005 bis Herbst 2009 stand Dominik Hoberg als Director Communications & Branded Goods auf der Pay-roll der Lamborghini S.p.A. in Sant Agata Bolognese. Danach er trat er in diese Dienste des Volkswagen-Konzerns und war als Director Communications mit Sitz in Barcelona / Martorell für die Tochter Seat verantwortlich.

