%%%Trauer um den Designer Lothar Böhm%%%

Der Hamburger Designer Lothar Böhm ist am 17. Juni 2017 im Alter von 72 Jahren verstorben. Der Gründer der Design-Agentur-Gruppe Lothar Böhm Associates war an schweren Depressionen erkrankt und hat "sein Leben selbstbestimmt beendet" wie sein Sohn Max Böhm heute per Mail mitteilt. Der studierte Grafik-Designer gründete 1972 die Agentur Ad Age in Hamburg, aus der später die Design-Agentur Lothar Böhm Associates hervorging, die auch mit Büros in Warschau und London präsent war.

2014 kam es im Hamburger Stammhaus zu Turbulenzen, die beiden Mitgesellschafterinnen Martina Kunert und Christine Lischka schieden im Streit aus. Das Stammhaus wurde Anfang 2016 geschlossen und die Tochter in London übergab Lothar Böhm im gleichen Jahr an seinen Partner Adrian Goldthorpe.

Lothar Böhm hat im Laufe seines Berufslebens für so bedeutende Marken-Unternehmen wie Dr. Oetker, Tchibo, Reemtsma gearbeitet.