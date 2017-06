%%%Roger Stenz wird neuer CEO von WPP Health & Wellness Germany %%%

Roger Stenz, langjähriger Managing Director von Sudler & Hennessey in Frankfurt am Main, steigt zum CEO der deutschen WPP Health & Wellness Gruppe auf. ernannt worden. Dazu gehören die Pharma-Spezialisten Sudler & Hennessey und IntraMedic in Frankfurt, greyhealth group in Düsseldorf sowie Strategie & Kommunikation in Freiburg.





Stenz ist seit 27 Jahren im Agenturgeschäft und seit 20 Jahren bei Sudler & Hennessey und IntraMedic in Frankfurt beschäftigt – 18 Jahre davon als Managing Director. "Mit Roger Stenz haben wir einen der erfolgreichsten und erfahrensten Manager aus der deutschen Healthcare-Agenturszene an Bord und ich freue mich sehr, mit ihm zusammenzuarbeiten", sagt Claire Gillis, International CEO WPP Health & Wellness.



Karin Reichl, Geschäftsführerin der greyhealth group und S&K in Freiburg, hat sich nach dreieinhalb Jahren entschieden, das Unternehmen zum 1. Juli zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.