%%%M&C Saatchi: Tom Dery gibt sein Amt als weltweiter Chairman auf%%%

Tom Dery, seit neun Jahren globaler Chairman beim Independent Network M&C Saatchi, gibt sein Amt auf und zieht sich nach Australien zurück. Er will künftig für M&C Saatchi als Chairman arbeiten, wo die Agentur mit je einem Büro in Sydney und in Melbourne Aktivist. Tom Dery zählte 1995 zu den Gründern von M&C Saatchi down under. Ein Nachfolger als globaler Chairman ist bis dato noch nicht bekannt. Das M&C Saatchi-Network ist auch in Deutschland mit einem Office in Berlin präsent, das von Dominik Tiemann als CEO geführt wird.



Tom Dery gehörte zu den Schlüsselfiguren bei der weltweiten Expansion des Agentur-Networks M&C Saatchi. Unter anderem hat er die Gründungen von Büros in Australien, Asien sowie der Westküste der USA in die Wege geleitet.