%%%Hande Güler startet bei Edelman.ergo als Creative Director%%%

Hande Güler, 34, startet am 1. Juli als Creative Director bei Edelman.ergo. In dieser Funktion wird sie auf internationalen Key Account-Projekten und zentralen Pitches für Kunden aus allen Bereichen der Agentur arbeiten. Die neue Kollegin wird bei Edelman.ergo Digital in Berlin sitzen und direkt an Manuel Frank, Managing Director Creative, berichten.

Für ihren neuen Job bringt Güler über zehn Jahre Erfahrung in der Kreativbranche mit. Sie kommt von DDB, wo sie die vergangenen drei Jahre zuerst in Dubai und anschließend in Berlin als Kreativdirektorin tätig war. Davor war sie unter anderem vier Jahre in gleicher Funktion bei DDB&CO in Instanbul aktiv. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie für Kunden wie Audi, PepsiCo, CNN, Bentley, Lamborghini, Finansbank, KTM, SONY, eBay, Telekom, Emirates und Mars. Güler studierte Stadtplanung an der Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul, entschied sich aber nach ihrem Abschluss für eine Karriere in der Werbebranche.

Erst im April meldete Edelman.ergo den Ausbau des Kreativgeschäfts und die stärkere Verankerung der Kreation in der Organisation. Im Zuge dessen wurde Frank zum Managing Director Creative ernannt. In einer Doppelspitze leitet er zusammen mit Andreas Kloevekorn, Managing Director Digital, das knapp 50-köpfige Digitalteam, dem auch Güler angehören wird.