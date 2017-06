%%%Jan Hesse wird neuer Vertriebschef bei Show Heroes %%%

Der Mobile Advertising Anbieter Show Heroes GmbH aus Berlin ernennt Jan Hesse zum Head of Sales West. In seiner neuen Position betreut er ab sofort Agenturen und Direktkunden an den Standorten Köln und Düsseldorf.



Zuletzt leitete Hesse den Verkauf bei der Onlinemarketing-Agentur OMS in Hamburg und war dort für die Betreuung sämtlicher Mediaagenturen in Nielsen II verantwortlich. Mit seinem Team trug er zum Aufbau der Marke OMS zu einem Top-Ten-AGOF-Vermarkter bei. Bevor er 2010 zu Axel Springer Media Impact wechselte, war der Wahl-Düsseldorfer in den Jahren 2004 bis 2009 für den Aufbau des Hamburger Hi-Media-Büros verantwortlich.



unterstützt seit 2016 Kunden wie Hubert Burda Media und die Spiegel Gruppe bei der Vermarktung von Videoinhalten auf Webseiten und In-App. Ebenfalls zum Kundenstamm zählen die Deutsche Telekom, Kneipp, VW, Vodafone und Adobe. Das Unternehmen wurde kürzlich als innovativstes Startup 2017 mit dem Criteo Performance Marketing Award ausgezeichnet.