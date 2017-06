%%%Gordon Repinski wird neuer Leiter des RND-Hauptstadtbüros %%%

Gordon Repinski, 39, übernimmt zum 1. Juli 2017 die Leitung des Hauptstadtbüros des Redaktions Netzwerks Deutschland (RND), Hannover. Er folgt auf Matthias Koch, 54, der die Position seit dem 1. Juni 2016 interimistisch ausübte. Koch hatte Ulrike Demmer, 43, abgelöst, die als stellvertretende Regierungssprecherin und stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung nach Berlin wechselte.Repinski war zuletzt Korrespondent für den 'Spiegel' in Washington und berichtete von dort aus über den Wahlkampf und die US-Präsidentschaftswahl. Davor arbeitete er als Hauptstadtkorrespondent für den 'Spiegel' und die 'taz'. Repinski begann seine journalistische Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München.Das Redaktions Netzwerk Deutschland beliefert mehr als 30 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage von rund 1,3 Millionen Exemplaren und einer Reichweite von knapp 3,57 Millionen Lesern. Zu den Kunden, die überregionale Inhalte vom dem RND beziehen, gehören sowohl Madsack-Titel (unter anderem 'Leipziger Volkszeitung', 'Ostsee-Zeitung', 'Hannoversche Allgemeine', 'Märkische Allgemeine') als auch externe Partner (zum Beispiel 'Kieler Nachrichten', 'Hildesheimer Allgemeine').