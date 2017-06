Kai Hummel wird neuer Kommunikationsleiter bei GfK

%%%Kai Hummel wird neuer Kommunikationsleiter bei GfK%%%

Kai Hummel, 36, übernimmt zum 1. Juli 2017 die Leitung der Kommunikation bei der GfK SE, Nürnberg. In der Position als Global Head of Communications wird er direkt an CEO Peter Feld berichten und die konzernweite interne und externe Kommunikation sowie den weiteren Ausbau der digitalen Präsenz von GfK verantworten. Zuletzt verantwortete Hummel die weltweite Kommunikation der WMF Gruppe. Er folgt auf Jan Saeger, der als Leiter Kommunikation zur Brose-Gruppe gewechselt ist.

zurück

( ) 28.06.2017

Druckansicht

Artikel empfehlen