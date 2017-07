%%%Lilly Clara Parr heuert bei Gesundheitsspezialist Vendus an%%%

Lilly Clara Parr hat bei der auf Gesundheit spezialisierten Agenturholding Vendus Group am Standort Berlin die neu geschaffene Position des Head of Corporate Communications übernommen. Die Stelle entstand im Zuge der Neuaufstellung des Bereichs Unternehmenskommunikation. Die neue Abteilung umfasst künftig die gruppenweite Steuerung der externen und internen Kommunikation. In ihrer neuen Funktion berichtet Parr direkt an Guido Mecklenbeck, Geschäftsführer der Vendus Gruppe.

Bevor sie 2017 in die Healthcare-Branche einstieg, war sie für die Softwarefirma Insiders Technologies als Marketing-und Kommunikationsmanagerin tätig. Von 2011 bis 2015 machte sie Station bei der Berliner Designagentur dan pearlman.