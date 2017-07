%%%Serviceplan Österreich mit neuem Führungsteam %%%

Die Serviceplan Group hat ein neues Führungsteam für das Haus der Kommunikation in Wien ernannt. Alexandra Kaube, Ronald Hochmayer, Johan von Gersdorff und Christian Gosch bilden das neue Management-Team und übernehmen die Aufgaben von André Felker, der sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet.Seit Anfang Juli 2017 leitet das vierköpfige Team das Management im Haus der Kommunikation in Wien und denkt mit seiner Fachexpertise alle wichtigen Kommunikations-Disziplinen ab: Alexandra Kaube, Geschäftsführerin der Digital-Agentur Plan.Net Austria , Johan von Gersdorff, Geschäftsführer der Kommunikations-Agentur Serviceplan Austria , sowie Christian Gosch, Executive Creative Director bei Serviceplan Austria und Ronald Hochmayer, Geschäftsführer der Media-Agentur MediaPlus Austria . Zusammen werden sie die Entwicklung des österreichischen Standorts vorantreiben und sich die Verantwortung über die 50 Mitarbeiter teilen.Zuvor war André Felker, seit 2011 beim Haus der Kommunikation, maßgeblich am Ausbau der Agentur beteilgt gewesen. Felker hat die Serviceplan Group am 30. Juni 2017 verlassen und stellt sich nun anderen beruflichen Herausforderungen."Österreich ist für uns ein wichtiger Standort und wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit Alexandra, Ronald, Johan und Christian die nächste Phase der Entwicklung des Hauses gestalten können. Zu unseren Zielen gehört das digitale Angebot von Plan.Net zu erweitern, die Innovationskraft von Mediaplus zu fördern und mit Serviceplan unsere Position einer Top-Kreativadresse zu festigen.", betont Geschäftsführer Serviceplan International Markus Noder die Bedeutung des Hauses der Kommunikation in Wien.Das Haus der Kommunikation Wien existiert seit 2011 und bringt wie alle anderen Häuser der Kommunikation der Serviceplan Gruppe alle Kommunikations-Disziplinen unter einem Dach zusammen. Zu den Kunden in Wien gehören: Lidt & Sprüngli, WMF Group, Aida Cruises, MediaMarkt Saturn Retail Group, dere Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und die BMW Group. Im Geschäftsjahr 2015/16 betrug der Umsatz in Gross Billings 80 Millionen Euro.