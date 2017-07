%%%Ralf Baumann verlässt Ströer%%%

Ralf Baumann, CEO & CPO der Ströer Digital Publishing GmbH, verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Nach der Integration von T-Online in die Ströer Content Group will sich Baumann einer neuen Herausforderung widmen. Vor der Übernahme von T-Online durch Ströer war Ralf Baumann zehn Jahre bei der Deutschen Telekom AG für das Portal verantwortlich. 2015 hat er den Verkauf der Website an den Kölner Medienkonzern begleitet.

"Wir bedauern das Ausscheiden von Ralf Baumann sehr, respektieren aber seinen Entschluss, sich neuen Herausforderungen widmen zu wollen", sagt Marc Schmitz, CEO der Ströer Content Group. "Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm persönlich und beruflich alles Gute."