%%%Ex-Y&R-Kreativer Markus Gut wechselt ins Branding-Business%%%

Markus Gut, der sich bekanntlich Ende Juni 2017 als Kreativ-Chef bei Y&R Zürich verabschiedet hat, wird Anfang 2018 als CEO und Partner in die Branding-Agentur Process in Zürich eintreten. Der 52-jährige Markus Gut, der zu den profiliertesten Schweizer Kreativen zählt, begründet seinen Wechsel in die Branding-Szene: "Eine klare und eigenständige Markenpositionierung ist in der heutigen digitalen Zeit wichtiger denn je. Dabei ist das Branding das Fundament aller Marketinganstrengungen und damit für den Unternehmenserfolg entscheidend. Ich freue mich sehr darauf, nach meiner Auszeit als Unternehmer zu agieren und mich auf den Bereich Branding zu fokussieren."

Die 1995 von Martin Kessler (heute Präsident des Verwaltungsrats) geründete Branding-Agentur ist mit 45 Beschäftigten neben dem Stammsitz in Zürich auch noch mit Büros in Shanghai und Taipeh aktiv.

Markus Gut war insgesamt 23 Jahre als Kreativer in der Agentur-Welt tätig - zunächst 13 Jahre bei Publicis und anschließend zehn Jahre bei Y&R. Er gehörte lange Jahre dem ADV-Vorstand in der Schweiz an und ist darüber hinaus Mitglied des britischen D&AD sowie des Schweizerischen Grafiker Verbandes SGV.