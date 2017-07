%%%FCB holt CC Clark als europäische PR-Chefin an Bord%%%

Beim Agentur-Network FCB ist die Position des "Director of european Communications and PR" neu installiert worden. Für diese Aufgabe hat FCB Global Communications Officer Brandon Cooke die PR-Expertin CC (Charlotte) Clark engagiert. CC Clark, die zuvor Head of Marketing & PR bei der Digital- und Design-Agentur-Gruppe rehabstudios war, wird vom Standort London aus operieren. Sie wird sowohl für die europäischen PR-Aktivitäten des FCB-Networks verantworten als auch britischen FCB-Büros auf dem PR-Sektor betreuen.

CC Clark, die ihren Bachelor of Arts am Goldsmith Collage in London machte, startet ihre berufliche Laufbahn bei der Agentur Way to Blue, wo sie unter anderem bei Kampagnen für die Band Led Zeppelin mitwirkte. 2008 wechselte sie zur Digital-Agentur Think Jam in London, wo sie ein rund 320-köpfiges Team leitete, das Kampagnen für Entertainment-Projekte Harry Potter, Bridget Jones oder Stephen King konzipierte. Von 2014 bis 2016 arbeitete sie als Group Publicity Manager für die Sender-Gruppe Channel 4.

Das Agentur-Network FCB (steht für Foote, Cone & Belding) wurde 1873 gegründet und gehört heute zur Agentur-Holding Interpublic Group of Companies (IPG). Auf der FCB-Pay-roll stehen derzeit über 8.000 Beschäftigte, die in 109 Büros bzw. 80 Ländern weltweit arbeiten.