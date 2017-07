%%%Jens Goldmann übernimmt Business Development bei plan.net%%%

Als neuer Head of Business Development der Plan.Net Gruppe soll Jens Goldmann ab sofort die strategische Entwicklung und Positionierung der Marke Plan.Net sowie den Ausbau des Neukunden- und Bestandkundengeschäfts weiter vorantreiben.





Der 44-Jährige kommt von Publicis Pixelpark. In den letzten drei Jahren war er dort als Business Development Director tätig, zuvor hatte er u.a. als Client Service Director Kunden wie Philip Morris und Renault betreut. Jens Goldmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Agenturbranche, hat z. B. für BBDO und Grey Düsseldorf gearbeitet.





"Was die Plan.Net Gruppe in meinen Augen so besonders macht, ist zum einen die Tatsache, dass sie wie keine andere Digitalagentur mit ihrem Leistungsangebot die gesamte Palette des digitalen Marketings abdeckt", so Goldmann. "Zum anderen schätze ich besonders die inhaber- und partnergeführte Struktur. Der Unternehmergeist, der die gesamte Gruppe auszeichnet, war für mich vom ersten Moment an spürbar."



In seiner neuen Funktion bei Plan.Net wird er eng mit dem Business Development der Serviceplan Gruppe zusammenarbeiten. "Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Agenturbranche und im Bereich New Business ist Jens Goldmann die perfekte Besetzung für diese Position. Wir sind sehr glücklich, ihn für uns gewonnen zu haben" sagt Klaus Schwab, Geschäftsführer der Plan.Net Gruppe.