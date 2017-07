%%%Yiannis Pafilis ist neuer Geschäftsführer von Brown-Forman Deutschland%%%

Ab dem 1. September übernimmt Yiannis Pafilis, 47, die Geschäftsführung von Brown-Forman Deutschland, Hamburg. Zusätzlich zeichnet er für den tschechischen Markt des Spirituosenherstellers verantwortlich. Er folgt auf Winfried Rübesam, der das Unternehmen in diesem Jahr nach 14 Jahren verlassen hat.

Pafilis ist seit 1998 für Brown-Forman tätig, die vergangenen drei Jahre als General Manager für Russland. Der gebürtige Athener begann seine Karriere bei Brown-Forman als Sales Development Manager in Griechenland, bevor er 2006 zum Country General Manager für Griechenland und Zypern ernannt wurde. Es folgten knapp zwei Jahre als Group General Manager für Südosteuropa. 2014 wurde ihm dann die Verantwortung für den russischen Markt übertragen. Vor seiner Zeit bei Brown-Forman studierte er in den USA und arbeitete sowohl in den USA als auch Griechenland im Bereich Marketing und Sales, die letzte Station bei Kosmocar, Audi Athen.

Das Geschäftsführungsteam bei Brown-Forman besteht nun aus Mirja Kloss (Marketing), Rebecca Tang (HR), Philipp Fellmann (Shopper & Trade Marketing), Christian Cron (Vertrieb) und Jens-Peter Janiak (Finanzen & Supply Chain).