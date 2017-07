%%%R/GA holt Caren Erhardt als Group Account Director%%%

Im Zuge des Standortaufbaus in Berlin verstärkt die Designagentur R/GA ihr Team mit Caren Erhardt: Die Beraterin wird neben dem Aufbau des neuen Office, den Kunden Siemens mit einer Employer Branding Kampagne begleitend betreuen.



Caren Erhardt kommt direkt von Razorfish, wo sie seit 2014 als Account Director hauptsächlich den Kunden Audi sowie den Aufbau des Etats Hyundai Motor Europe und die strategische Beratung bei der User Experience von VW verantwortete. Während dieser Zeit betreute sie alle großen Produkt-und Markenkampagnen, wie zum Beispiel "Be my ValenTTine" und "The Comeback" für Audi, die mehrfach ausgezeichnet wurden. Für ihre neue Aufgabe bei R/GA bringt Caren Erhardt auch wertvolles Know-how aus der Projektarbeit für Audi Business Innovation mit ein, bei der sie die Auftritte für die neuen Mobilitätskonzepte vom Pitch bis zur Umsetzung betreute.



R/GA gehört zur Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG) und beschäftigt 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. Managing Director von R/GA Berlin ist Sascha Martini.