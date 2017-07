%%%Kathleen Ix wird Innovation Manager bei Brand Union%%%

Bei Brand Union Germany stehen die Zeichen auf Wachstum: Am Standort Hamburg wurde die neue Funktion "Senior Innovation Manager" geschaffen - seit dem Umbau zum Jahreswechsel bieten die Markenspezialisten ihren Kunden auch ganzheitliche Innovationsmanagementsprozesse an; umgesetzt bereits für edding und aktuell für Jägermeister. Besetzt wird die Stelle mit Kathleen Ix: Die zweiunddreißigjährige Innovationsstrategin kommt von STURM und DRANG in Hamburg, wo sie als Innovation Consultant Allianz, Sky, Procter & Gamble, Audi und Blume 2000 beraten hat. Zuvor war sie bei C Space in London tätig. Ix wird als Bindeglied zwischen den Spezialisten für Produktentwicklung in Hamburg sowie den Branding-Experten und Markenstrategen in Berlin wird sie ganzheitliches Innovationsprozessmanagement gestalten und umsetzen.





Schon zu Jahresbeginn hat Standort Hamburg einen eigenen Managing Director bekommen: Rico Zocher ist seit März 2016 als Executive Client Management Director bei Brand Union Germany in Berlin; Anfang 2017 wechselte er in der neuen Funktion nach Hamburg und betreut nun u.a. die Kunden Henkel, Mazda, Saint-Gobain und Transporeon.





Zuvor war Zocher zehn Jahre lang bei der Berliner Markenagentur MetaDesign, wo er bereits mit Tobias Phleps zusammenarbeitete. 2013 schied er aus der Geschäftsleitung der Berliner Agentur aus, um bei Direct Line Versicherung AG (heute Verti Versicherung AG) Marketing und Vertrieb zu leiten. „Rico Zocher war mein Wunschkandidat, um die Erneuerung in Hamburg zu Erfolg zu führen und das Neugeschäft voranzubringen", sagt Tobias Phleps. "Mit Kathleen Ix bekommt er sehr kompetente Unterstützung für das Innovationsmanagement, das wir bereits mit mehreren Unternehmen in Workshops erfolgreich umsetzen. Wir haben viel vor.“





Die Bilanz von Brand Union Germany ist seit Beginn der Übernahme durch Tobias Phleps 2014 auf Wachstum gepolt (new business 19/2017 berichtete). Zusammen mit CEO Tobias Phleps konnten die Etats Jägermeister, der französische Baukonzern Saint-Gobain, der Immobilienentwickler CBRE, der Tabakkonzern JTI, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG, Lidl sowie das Start-up Wildcorn als Neugeschäft gewonnen werden.