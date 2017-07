%%%Alain Favey kommt als Marketingvorstand zu Škoda%%%

Alain Favey, 50, steigt zum 1. September in den Škoda-Vorstand ein und übernimmt die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und Marketing. In dieser Position folgt er auf Werner Eichhorn, 54, der zukünftig die Vertriebs- und Marketingaktivitäten der Marke Volkswagen in der Region Nordamerika (NAR) leiten wird.

Favey verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Automobilindustrie. Er begann seine berufliche Laufbahn 1989 bei Citroën. Dort war er unter anderem als Managing Director für unterschiedliche europäische Märkte verantwortlich.

2009 trat er in den Volkswagen-Konzern ein und übernahm bei der Marke Volkswagen die Vertriebsleitung Europa, bevor er 2012 als Sprecher der Geschäftsführung die Leitung der Porsche Holding Salzburg, dem größten Automobilhandelshaus Europas, übernahm.