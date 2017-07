%%%Robin Zimmermann leitet Media Relations bei Siemens%%%

Robin Zimmermann, 46, wird ab dem 1. August 2017 Leiter der globalen Media Relations-Abteilung von Siemens. Er folgt auf Dennis Hofmann, 44, bisher verantwortlich für Corporate Communications Internal and External, der den Konzern verlässt.

Zimmermann kommt von der thyssenkrupp AG, Essen, wo er seit 2013 die Position des Head of External Communications und Group Spokesperson bekleidet. Er war dort unter anderem verantwortlich für die Konzernpressestelle, die Online-Kommunikation und das Corporate Publishing. Zuvor war Zimmermann stellvertretender Leiter der Konzernkommunikation der TUI AG und als Deputy Editor in Chief bei der Antenne Niedersachsen GmbH in Hannover tätig.