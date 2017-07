%%%Dr. Georg Kessler wird Vorstand bei der Ganske Verlagsgruppe%%%

Dr. Georg Kessler, 60, kehrt zum 15. Juli 2017 in die Hamburger Ganske Verlagsgruppe zurück und übernimmt als Mitglied des Vorstandes den Bereich Buch. Bereits von 2002 an war er neun Jahre lang Geschäftsführer und dann Sprecher der Geschäftsführung bei der Ganske-Tochter Gräfe und Unzer (GU). 2007 gründete Georg Kessler den Gräfe und Unzer Autorenverlag und ermöglichte damit programmatisch eine Weiterentwicklung des traditionellen Ratgeberverlags. Nach seinem Ausscheiden widmete er sich vor allem persönlichen Zielen, insbesondere aber seiner Promotion an der Universität in München. Bisher wurde der Ganske-Vorstandsbereich Buch von Frank-H. Häger, 63, geleitet. Häger möchte sich nun eigenen Projekten widmen.