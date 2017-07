%%%Ogilvy Berlin: Fünf neue Gesichter für den Coca-Cola-Etat%%%

Anfang ist bei Ogilvy in Berlin ein fünfköpfiges Team neu an Bord gegangen. Das bekannteste Gesicht ist Florian Hucker, zuvor Manager bei Zalando. Er grüßt bei Ogilvy Berlin als Creative Director. Mit ihm zusammen kommen noch vier weitere Personen neu auf der Ogilvy-Pay-roll in Berlin: Nataliia Benivska, Holly Attril, Jovana Mühle und Johanna Creak. Auf die fünf Neulinge wartet der Kunde Coca-Cola.



Hucker war bei Zalando für den Aufbau der Inhouse-Agentur verantwortlich. Zudem war er maßgeblich an internationalen Kampagnen des Fashion-Giganten beteilgt, darüber hinaus veranwtortete er den Launch von Zalandos Eigenmarken und die internationalen Fashiondesign-Kooperationen. Als Creative Director wird Florian Hucker vornehmlich an Account der Marken Coca-Cola, Sprint und Fanta auf nationaler und europäischer Ebene arbeiten sowie im Neugeschäft aktiv sein.



Bevor Hucker zu Zalando ging, war er mehrere Jahre bei DDB Berlin tätig, zuletzt als Creative Director und betreute dort Kunden wie etwa Volkswagen, AEG/Electrolux, Vattenfall, Immowelt und Jules Mumm. Den Anfang seiner Kreativ-Karriere machte er im Digital-Team von Scholz & Friends Berlin.



Holly Attril kommt als Copywriter nach Berlin.Sie war zuvor in London bei Mother, pd3 und analog folk tätig. Die Kreative Nataliia Benivska beginnt ihre berufliche Laufbahn als Junior Art Director. Sie ist Absolventin der diesjährigen Miami Ad School Europe Klasse und kann Praktika bei Chimney, Uncle Grey und Ogilvy & Mather Tokio nachweisen. Von VCCP Berlin kommt Jovana Mühle als Account Managerin zu Ogilvy. Last but not least verstärkt Johanna Creak das Coca-Cola Team im Planning, die kürzlich ihr Advertsing- und Marketing-Studium an der Lancester University abschloss.