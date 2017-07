%%%Anomaly Berlin engagiert Alex Jordan als Chief Strategy Officer%%%

Bei der erst kürzlich gegründeten Anomaly-Niederlassung in Berlin steht jetzt die Chef-Riege: Aelx Jordan, zuletzt als Strategie-Freelancer unterwegs, übernimmt die Position des Chief Strategy Officers und wird zusammen mit GF Simon Owen und Executive Creative Director Frank Hahn die neue Agentur leiten. Alex Jordan, der an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Business Communications studierte und später noch ein Fotografie-Studium am London College of Printing draufsattelte, bringt vielfältige Agentur-Erfahrung mit. Er war . a. für AKQA, Aimaq von Lobenstein, Jung von Matt sowie Wieden + Kennedy und 72andSunny, beide Amsterdam, tätig.

Auf das Trio warten bereits attraktive Aufgaben. Zum Start-Kunden Beats gesellte sich kürzlich der globale Electrolux-Etat hinzu, wie new business exklusiv berichtete. Dieser Job beinhaltet auch die Betreuung der traditionsreichen Marke AEG, die heute zum schwedischen Electrolux-Konzern gehört.