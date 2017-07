%%%Dr. Michael Silvio Kusche wird Vorstand der IMC AG%%%

Der E-Learning-Anbieter IMC AG hat Dr. Michael Silvio Kusche zum neuen Vorstandsmitglied berufen - zusammen mit CEO Christian Wachter bildet er das neue Führungsteam des Unternehmens. Er folgt auf Rudolf Keul, der das unternehmen nach drei Jahren im Vorstand verlassen wird.





Michael Silvio Kusche war von 2006 bis 2013 in unterschiedlichen Position im Hamburger Jahreszeiten Verlag tätig, u.a. hat er als Verlagsleiter die erfolgreiche Umstellung des Betriebs auf den digitalen Vertriebsweg sowie die Gründung und den Ausbau des Bereichs New Business gemanagt. Danach wechselte er als Managing Director Digital & Marketing/Sales zu Mediafactor. Danach wechselte er zur freenet Group, wo er zuletzt als in der Geschäftsleitung die Bereiche Marketing und Vertrieb führte.



In der IMC AG soll Kusche die nationale und internationale Wachstumsstrategie vorantreiben. Der Full-Service-Anbieter im E-Learning ist mit 250 Mitarbeitern an drei Standorten in Deutschland vertreten sowie in Großbritannien, der Schweiz und Österreich, Australien und Neuseeland, Rumänien, den USA und Singapur.