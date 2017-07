%%%Y&R Schweiz: Weiterer Aderlass auf Top-Ebene%%%

In der Top-Etage der Schweizer Y&R Group geht es rund - nach dem überraschenden Abgang des Kreativ-Chefs Markus Gut (new business berichtete) platzte am heutigen Freitag eine "Bombe": Per Presse-Info teilte Y&R mit, dass der Chief Executive Officer Andreas Widmer, der Chief Operating Officer Claus Bornholt und der Chief Technical Officer Bruno Rambaldi das Haus verlassen werden. Alle drei blicken auf etwa 20-jährige Zeit bei der Tochter der WPP-Agentur-Holding zurück.

Andreas Widmer zählt zu den profiliertesten Agentur-Managern in der Schweiz und gilt als der Architekt bzw. Macher der Y&R Group in der Schweiz. Sein Nachfolger wird auf jeden Fall von außen kommen, denn aus der Presse-Info geht hervor, dass bereits Gespräche mit entsprechenden Kandidaten geführt werden.