%%%Y&R Schweiz: Weiterer Aderlass auf Top-Ebene%%%

In der Top-Etage der Schweizer Y&R Group geht es rund - nach dem überraschenden Abgang des langjährigen Kreativ-Chefs Markus Gut (new business berichtete) steigen nun auch Chief Executive Officer Andreas Widmer, Chief Operating Officer Claus Bornholt und Chief Technical Officer Bruno Rambaldi aus. Das teilte die Tochter der WPP-Agentur-Holding am heutigen Freitag per Presse-Info mit.

Andreas Widmer zählt zu den profiliertesten Agentur-Managern der Schweiz. Er stand über 20 Jahre auf der Y&R-Pay-roll und gilt als Architekt bzw. Macher der Schweizer Y&R Group. Auch seine beiden GF-Kollegen Bornholt und Rambaldi blicken auf eine rund 20-jährige Karriere bei Y&R zurück.

Der Widmer-Nachfolger wird auf jeden Fall von außen kommen, denn in der Presse-Info heißt, dass bereits entsprechende Gespräche geführt werden.