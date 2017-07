%%%Avantgarde holt Retail-Experten Tobias Loddenkämpfer%%%

Die Münchner Kreativagentur Avantgarde baut ihre Kompetenz im strategischen Handelsmarketing aus: Tobias Loddenkemper wird als neuer Retail Director die Schnittstelle zwischen Handelsmarketing und Erlebniskommunikation bilden. Loddenkemper kommt von Pandora Jewelry, wo er das gesamte deutsche Handelsgeschäft verantwortete. Davor arbeitete er u.a. für die DBH Warenhaus Medienvertriebs GmbH & Co. KG, ein Joint Venture von Weltbild und Hugendubel.

„Mit Tobias Loddenkemper haben wir uns einen Spezialisten für den Ausbau unserer Retailprojekte ins Boot geholt. Sowohl Bestandskunden als auch Neukunden können wir damit in neue Bereiche von Erlebniskommunikation einführen“, erklärt Martin Schnaack, Gründer und Geschäftsführer von Avantgarde. Die 1985 gegründete internationale Marketingagentur beschäftigt über 500 Mitarbeiter an zehn Standorten. Neben ihrem Hauptsitz in München hat die Agentur Büros in Berlin, Dresden und Köln sowie internationale Büros in Dubai, London, São Paulo, Shanghai, Wien und Zürich. Avantgarde realisiert Live-Marketing-Projekte, Events und Markenerlebnisse für Kunden wie Mercedes Benz, Reporter ohne Grenzen und zuletzt die documenta 14 ( new-business berichtete ).