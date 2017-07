%%%Hubert Burda Media beruft Martin Weiss in den Vorstand%%%

Martin Weiss, 50, rückt ab 1. August 2017 in den Vorstand von Hubert Burda Media, München, und übernimmt die Verantwortung für das internationale Geschäft von Burda-CEO Paul-Bernhard Kallen. Bisher leitet Martin Weiss als Geschäftsführer von BurdaPrincipal Investments das Beteiligungsgeschäft an digitalen Unternehmen außerhalb Deutschlands (Etsy, Notonthehighstreet, Vinted, Showroom, Baublebar etc.). Im Vorstand übernimmt er zusätzlich die Verantwortung für das internationale Verlagsgeschäft, das unverändert von Geschäftsführer Eckart Bollmann gesteuert wird. Weiss war vor seinem Eintritt bei Hubert Burda Media in 2015 Vorstand für Strategie und Unternehmensentwicklung des internationalen Telekommunikations- und Medienunternehmens Millicom.