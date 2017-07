%%%Frank Sültmann zieht in den Yieldlab-Vorstand ein%%%

Frank Sültmann, 43, steigt ab sofort bei der Hamburger Yieldlab AG, einem Lösungsanbieter im Programmatic Advertising ein. Er wird neben Yieldlab-Gründer Marco Klimkeit, 37, als Vorstand die Bereiche Sales und Marketing verantworten.

Sültmann bringt 16 Jahre Erfahrung in der Onlinebranche mit – sowohl von Agentur- als auch Vermarkterseite. Zuletzt agierte er seit 2012 als Geschäftsführer der digitalen Targeting-Plattform Amnet (Dentsu Aegis Network), Hamburg. Vor seinem Wechsel auf die Agenturseite war der gelernte Verlagskaufmann für Nielsen als Senior Director Sales in der Online-Werbeforschung sowie in der Vermarktung unter anderem für United Internet Media und media squares/Ad Pepper in führenden Positionen tätig.