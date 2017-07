%%%GfK: Christoph D. Erbenich kommt als Chief Marketing and Innovation Officer %%%

Christoph D. Erbenich ist von der GfK SE zum Chief Marketing and Innovation Officer ernannt worden. In der neu geschaffenen OIsition soll er ab kommenden August "die Entwicklung aller Innovationen von GfK zusammenführen, auf kundenzentrierte Lösungen ausrichten und diese zur Marktreife bringen". Als Mitglied des Executive Leadership Teams wird er dabei an CEO Peter Feld berichten.

Wie Feld hat auch Erbenich zuvor vor allem im Bereich der Fast Moving Consumer Goods gearbeitet und bekleidete Führungspositionen u.a. bei L’Oréal und Procter & Gamble. Zudem will die GfK von seiner Erfahrung in der Entwicklung und im Marketing von Software und Services profitieren, für die Erbenich in seiner Position als Chief Marketing Officer beim digitalen Kartendienst Nokia Here verantwortlich zeichnete. Als langjähriger Partner bei McKinsey & Company befasste er sich zuletzt mit der digitalen Transformationen und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.