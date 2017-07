%%%Samsung Next: Felix Petersen wird GF der Europa-Zentrale in Berlin%%%

Der Berliner Serien-Gründer und Investor Felix Petersen wird Geschäftsführer der neu eröffneten Niederlassung von Samsung Next in Berlin. Petersen studierte an der TU Berlin Informatik und Soziologie und gründete 2004 das Start-up "Plazes", das 2008 an Nokia verkauft wurde. Plazes ermöglichte es Nutzern ihren Standort zu teilen, eine Funktion, mit der Petersen damals vor seiner Zeit war. Später gründete er die Meinungsplattform "Amen", die 2011 an den Musikvideosdienst Tape.tv verkauft wurde.Der 41-Jährige hat bis vor kurzem zwei Jahre lang in Lissabon gelebt und war dort als Investor für Unternehmen wie Soundcloud und DataMiner aktiv. Zusätzlich arbeitete er als Partner bei Faber Ventures in Lissabon.