Pressevertrieb: Daniel Beljan steigt bei intan zum GF auf

Der frühere Bertelsmann-Manager Daniel Beljan ist in die Geschäftsführung der intan service plus GmbH mit Sitz in Osnabrück berufen worden. Innerhalb der 1981 gegründeten intan Group ist diese Tochter auf die Bereiche Verlagsabo-Betreuung, Abo-Management sowie Customer Care spezialisiert. Der heute 40-jährige Beljan kam 2005 von Bertelsmann zur intan group war bislang als Head of Key Accounting & Billing Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist. Mehr zur neuen Aufgabe von Daniel Beljan und der intan Group findet sich bei der new-business-Schwester DNV-Online.