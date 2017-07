%%%Fernando Carro scheidet bei Bertelsmann aus%%%

Fernando Carro, 52, Mitglied im Vorstand des Medien-Konzerns Bertelsmann mit Stammsitz in Gütersloh und CEO der Tochter Arvato, wird das einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung verlassen. Dies teilte Bertelsmann am heutigen Freitagmorgen (14. Juli 2017) mit.

Da die Position des im Bertelsmann-Vorstand vertretenen Arvato-CEO wird nicht neu besetzt wird, erfolgt eine Änderung der Organisation bei Arvato: Die CEOs von Arvato CRM sowie Arvato SCM, Andreas Krohn und Frank Schirrmeister, berichten künftig direkt an Bertelsmann-Chef Dr. Thomas Rabe. Die CEOs von Arvato Financial Solutions sowie Arvato Systems, Frank Kebsch und Matthias Moeller, berichten an Bertelsmann-Finanzvorstand Bernd Hirsch.

"Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Fernando Carro und wünscht ihm privat wie beruflich alles Gute für die Zukunft“, erklärte dazu Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Bertelsmann. "Im Namen aller Mitglieder des Kontrollgremiums möchte ich mich herzlich bei ihm bedanken für insgesamt 24 Jahre erfolgreiche Tätigkeit für Bertelsmann in unterschiedlichen Führungspositionen. Die vier Solution Groups von Arvato sind für eine erfolgreiche Entwicklung gut aufgestellt."

Während seiner 24 Jahre bei Bertelsmann war der gelernte Industrie-Kaufmann und Wirtschaftsingenieur (TU Karlsruhe) Fernando Carro in mehreren Konzern-Bereichen aktiv: dazu gehören die inzwischen verkauften Fachzeitschriften in München, der Bertelsmann-Club- und die Direktmarketing-Geschäfte (hier war er zwischen 2007 und 2011 als CEO des damaligen Unternehmensbereichs Direct Group Bertelsmann - dieses Geschäftsfeld hat Bertelsmann vor einigen Jahren verkauft bzw. aufgelöst).