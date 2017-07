%%%Initiative: Österreich-CEO Patrick Stepanian steigt aus%%%

Das Wiener Büro des Media-Agentur-Networks Initiative braucht einen neuen Chef. Patrick Stepanian, seit Oktober 2015 CEO bei der Österreich-Tocher von IPG Mediabrands, hat sich entschieden, das Haus aus persönlichen Gründen zu verlassen. Interimistisch springt CEO IPG Mediabrands D.A.CH. Michael Dunke ein und führt die Agentur zusammen mit Karl Welles, CFO IPG Mediabrands Österreich, und dem Wiener Initiative-Manager Gerald Wittenberger.

Der heute 42-jährige Patrick Stepanian ist auch hierzulande kein Unbekannter. Der gebürtige Österreicher, der an der Fachhochschule Wien seinen Master in Marketing & Sales machte, startete seine berufliche Laufbahn im Jahr 2000 bei Carat in Wien. Danach folgten Stationen bei Young Enterprises Media, Initiative Media, Universal Mccann sowie SevenOne Media, ebenfalls alle in Wien. Im Mai 2010 ging er bei MediaCom in Düsseldorf an Bord und arbeitete dort als Global Account Director für die VW-Gruppe. Gut zwei Jahre später im August 2012 trat Patrick Stepanian als GF in die Dienste von Carat in Wiesbaden.

Im Mai 2014 kehrte er nach Wien zurück und stand als Director International Sales auf der Pay-roll beim Red Bull Media House Publishing. Wohin es Patrick Stepanian nun zieht, ist noch nicht bekannt.