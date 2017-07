Max von Abendroth von der European Magazine Media Association zum Stiftungsnetzwerk DAFNE

Max von Abendroth, Executive Director bei der European Magazine Media Association (EMMA) in Brüssel, verlässt den Verband nach über zwölf Jahren Tätigkeit am 29. September 2017. Abendroth wird zum 1. Oktober Executive Director bei Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) in Brüssel, einem Netzwerk, dem zahlreiche europäische Stiftungen angehören. Die EMMA ist die Interessenvertretung der Zeitschriftenbranche auf europäischer Ebene und zählt derzeit über 15.000 Mitgliedsverlage mit rund 50.000 Publikationen. Max von Abendroth war früher auch beim Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) aktiv.



