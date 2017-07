%%%SPIEGEL-Verlag: Werbe-Chefin Sabine Krecker steigt aus%%%

Nach über 16 Jahren beim SPIEGEL-Verlag in Hamburg wird sich Sabine Krecker, stellvertretende Leiterin Kommunikation und Werbung, Ende Juli 2017 in den "Vorruhestand" verabschieden. Wie sie per Mail informiert übernimmt Christine Ortin, Teamleitung Markenkommunikation und Werbung, ihre Aufgaben.

Die studierte Germanistin Krecker (Uni Hamburg) kam Anfang 2001 als Projektleitung Verlagskoordination zum SPIEGEL-Verlag, im Frühjahr 2010 wechselte in den Bereich Werbung. Vor ihrer Zeitz beim SPIEGEL-Verlag stand sie auf der Pay-roll des Rowohlt Verlags in Reinbek bei Hamburg - zuerst als Lektorin und später als Programm-Leiterin Taschenbuch/Sachbuch.