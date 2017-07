%%%Scholz & Friends: Daniel Ackermann steigt in die GF auf%%%

Daniel Ackermann, seit April 2013 bei Scholz & Friends in Berlin als Client Service Director tätig, steigt in die Geschäftsführung auf. In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer Beratung soll er neben dem Kundengeschäft auch die digitale Transformation von Scholz & Friends weiter vorantreiben.

Bevor der 39-jährige Diplom-Wirtschaftsjurist Ackermann zu Scholz & Friends kam, leitete er das Marketing bei Fisherman's Friend in Deutschland, nachdem er zuvor lange Jahre bei Ferrero im Produkt- und Brand-Management diverse Marken betreute. Bei S&F in Berlin hat er in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg am Hauptstadt-Standort beigetragen, wo er für Kunden wie LBBW, toom, car2go oder Montblanc verantwortlich war.

"Daniel bringt mit seiner Vita sowohl die wertvolle Kundenperspektive als auch das Herzblut als Kundenberater an den Tisch. Mit ihm als Geschäftsführer an unserer Seite werden wir den erfolgreichen Kurs unserer Agentur fortsetzen und mit orchestrierter Markenführung über alle Kanäle hinweg zum Erfolg unserer Kunden beitragen", betont Constantin Dudzik, Partner und Chief Strategy Officer der Scholz & Friends Group.