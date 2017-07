%%%Tino Krause übernimmt Leitung von MediaCom Deutschland%%%

Heute zum 17. Juli 2017 wechselt Tino Krause innerhalb der GroupM von MEC zu MediaCom und übernimmt den Posten des bisherigen CEOs Paul Remitz, der einen neuen Unternehmensbereich für digitale Business-Transformation aufbauen wird das für P&G gegründete Joint Venture von MediaCom und pilot weiterführt.

In seiner neuen Rolle wird sich der 39-jährige Krause bei Deutschlands größter Media-Agentur "insbesondere um die strategische Weiterentwicklung von MediaCom kümmern, das Bestandskundengeschäft nachhaltig optimieren und den Kundenausbau forcieren", sie die Agentur informiert. Krause war seit Mai 2016 als CEO bei MEC tätig und arbeitete dort zuvor seit Juli 2013 als Chief Operating Officer. Seine Karriere startete er 2004 als Trainee bei MediaCom. 2006 wechselte er zu Audi und übernahm die Verantwortung für das nationale Mediamanagement. Von 2008-2013 entwickelte Krause bei Telefonica S.A. als Head of Media, Direct & CRM Communication verschiedene Marken ganzheitlich.

"In einer Welt, in der Rollen und Aufgaben nicht mehr selbstverständlich definiert sind, ist es festes Ziel, unsere Relevanz für Kunden permanent zu steigern. Ich bin froh über die Stärke unserer Organisation und fest überzeugt, dass Tino Krause und Paul Remitz in ihren neuen Positionen einen entscheidenden Beitrag liefern, dieses Ziel erfolgreich zu erreichen“, sagt Jürgen Blomenkamp, Chairman GroupM Germany.

Der scheidende Remitz sagt: "Es besteht im Markt ein großer Beratungsbedarf zur digitalen Transformation für Kommunikation und Marketing. Ich freue mich, in unserer Unternehmensgruppe einen Geschäftsbereich für digitale Business-Transformation aufzubauen, der konkrete Beratungs- und integrierte Implementierung-Angebote aus Daten, Kreation und Touchpoints unter Einbeziehung von Artificial Intelligence liefert. Das ist ergänzend zu den operativen Mediathemen, die bereits optimal durch unsere Media–Agenturen bedient werden."

Remitz war seit 2010 CEO von MediaCom und hat über 25 Jahre Erfahrung im Mediageschäft. Seine berufliche Reise begann 1991 auf der Agenturseite als Planer, führte ihn über London als Strategischer Einkäufer TV nach New York, von dort als Media Manager zu Kraft Foods. Im Rahmen der Globalisierung etablierte er aus dem Züricher Headquarter eine zentral geführte europäische strategische Media Unit. 2009 zog es ihn dann doch wieder ins Agenturgeschäft und er stieg bei GroupM als Managing Director ein, bevor er zu MediaCom in die CEO Rolle wechselte.