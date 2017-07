%%%Blackwood Seven holt Ex-Zenith-Manager Thorsten Stork %%%

Die Münchner Dependance der internationalen Mediaagentur Blackwood Seven holt sich prominente Verstärkung ins Management: Thorsten Stork übernimmt zum 1. Oktober die Position des Vice President Client Sales.





Stork, der fast fünf Jahre lang die Geschäfte von Zenith am Münchner Standort geführt hat, bringt langjährige Managementerfahrung und fundiertes Media Know-How mit. Zuvor war er bei Serviceplan-Tochter Mediaplus Mitglied der Geschäftsleitung, davor acht Jahre lang in Führungspositionen bei der MEC (Group M) tätig. Er wird frei, weil Zenith den Standort München aufgegeben hat.





"The Media A.I.gency", wie sich Blackwood Seven selbst nennt, hat ihre Mannschaft in diesem Jahr bereits kräftig expandiert. Jüngster Neuzugang war der bisherige Mediaplus-General Manager Bernhard Becker, der zum 1.05.2017 als Director Operations startete und in dieser Funktion den gesamten Bereich Media Planning & Strategy verantwortet (mehr lesen bei new-business ).





Blackwood Seven hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Mediaplanung durch Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu revolutionieren. Die Agentur beschäftigt aktuell 200 Mitarbeiter an den Standorten München, Kopenhagen (Zentrale), Barcelona, London, Los Angeles und New York. CEO der deutschen Niederlassung ist Andreas Schwabe.