%%%WPP: Possible-CEO geht nach Fusion mit Wunderman%%%

Vor einer Woche verkündete die britische Agentur-Holding WPP die Fusion der beiden Agentur-Töchter Wunderman und Possible zu neuem Digital-Powerhouse . Nun stehen bereits die ersten Änderungen auf Top-Management-Ebene an: Shane Atchison, weltweiter CEO der Digital-Agentur Possible , wird die WPP-Holding Endes des Jahres verlassen, um eine Führungsposition in einem Tech-Unternehmen zu übernehmen. Mit ihm zusammen wird auch der US-President von Possible Jason Burby die Digital-Agentur verlassen und in das gleiche Tech-Unternehmen wechseln. Atchison und Burby hatten vor knapp 20 Jahren gemeinsam die Agentur Zaaz gegründet, die 2011 an WPP verkauft wurde. Später war Zaaz eine von sieben Digital-Agenturen, die WPP zur Possible-Gruppe zusammenführte. 2012 übernahm Atchison das Amt des weltweiten CEO.Die Position des globalen Possible-CEOs wird nicht wieder besetzt. Die regionalen Manager werden direkt man den weltweiten CEO von Wunderman Mark Read berichten. Nachfolgerin von Jason Burby wird Global Chief Talent Officer Martha Hiefield. Hiefield wird in der neugeschaffenen Rolle CEO of Americas eng mit Seth Solomons, CEO für Nordamerika bei Wunderman, zusammenarbeiten.Auch der Global Vice President von Possible, Josh Schmiesing, übernimmt neue Aufgaben. Schmiesing bei Wunderman für das globale Business des Blue-Chip-Kunden Microsoft verantwortlich sein. In den kommenden Wochen sollen noch weitere Veränderungen in der Führungsebene bei Possible bekannt geben werden. Possible soll im neu zusammen gelegten Powerhouse als Standalone-Organisation bestehen bleiben.