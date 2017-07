%%%Il-Kyung Simon Sung ist neuer Geschäftsführer von Samsung Electronics%%%

Il-Kyung Simon Sung zeichnet als Präsident und damit Geschäftsführer der Samsung Electronics GmbH mit deutscher Zentrale in Schwalbach verantwortlich. Er folgt auf Sungwan Myung, der seinerseits nach drei Jahren an der Spitze der deutschen Niederlassung künftig das Geschäft von Samsung in der Region Middle East verantworten wird.

Sung begann seine Karriere bei Samsung Electronics 1987 als Mitglied eines R&D-Teams. Im Laufe der Jahre zeichnete Sung für mehrere Meilensteine der Display- und TV-Erfolgsgeschichte von Samsung verantwortlich, darunter "SyncMaster", die "Bordeaux"- und die "Touch of Color"-Serie sowie die Einführung der Kategorie LED TV. Zudem war er als Vice President of Europe Sales & Marketing tätig. Zuletzt verantwortete Sung seit 2010 als Vice President innerhalb der Visual Display Division das globale Produktmarketing von Samsung Electronics.