%%%Karin Borchert grüßt als neue CEO bei der GS1-Tochter 1WorldSync%%%

Bei 1WorldSync, dem führenden globalen Netzwerk für Produkt-Informationen von Unternehmen mit Sitz in Lawrenceville, New Jersey/USA, Köln und Chicago, wird Karin Borchert am morgigen Mittwoch die Ämter CEO und Managing Director übernehmen. 1WrldSync, ein Joint-Venture von GS! Germany und GS1 USA, unterstützt mehr als 25.000 Marken und ihre Handelspartner in 60 Ländern dabei, korrekte und verlässliche Inhalte mit Kunden und Konsumenten über eine Cloud-Lösung zu teilen.

Karin Borchert, die fließend deutsch und englisch spricht, studierte Business Administration an der Western Michigan University, ehe sie ihre berufliche Laufbahn 1989 bei dem Info-Broker Dun & Bradstreet begann. 195 wechselte sie zur Dow Jones Company, wo sie zunächst als Director of Content Acquisition und später als Director International Sales & Marketing tätig war. Danach folgten fast zehn Jahre bei der kommerziellen Datenbank Factiva/Dow Jones Enterprise Media Group in Princeton/New York, wo sie diverse Führungspositionen bekleidete. Bevor sie sich Anfang 2014 als Consultant selbständig machte, war sie noch bei den Beratungsfirmen NELSON sowie Sterling Talent Solutions aktiv.

Bei 1WorldSync wird sie eng mit Dan Wilkinson (Chief Commercial Officer), Stefan Schweikart (Chief Information Officer) und Ulrich Blanke (Chief Financial Officer) zusammenarbeiten, also auch des Öfteren am Standort Köln anzutreffen sein.