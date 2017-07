%%%LG Electronics-Manager Martin Winkler neuer CEO der Falke Gruppe %%%

Martin Winkler, 48, ist zum CEO der Falke Gruppe ernannt worden. Bei dem Strumpf- und Textilspezialisten (Marken Falke und Burlington) folgt er auf Uwe Bergheim, der sich in Richtung Ruhestand verabschiedet. Winkler wechselt von LG Electronics, wo er zuletzt als Chief Operating Officer das Consumer Business in Deutschland verantwortet hat. Davor war er zehn Jahre in verschiedenen leitenden Marketing- und Vertriebspositionen für den Sony Konzern tätig, zuletzt als Country Head des Consumer Electronics & IT Business in Deutschland.