%%%Thorsten Gabriel steigt bei Vizeum zum Chief Commercial Officer auf%%%

Vizeum Deutschland befördert Thorsten Gabriel, bisher Managing Director, zum Chief Commercial Officer (CCO). Damit ist er bei dem Media-Netzwerk aus dem Dentsu Aegis Network Teil des Führungs-Trios um CEO Karin Libowitzky und Managing Director Carsten Kollmus. Als Chief Commercial Officer wird Thorsten Gabriel vor allem die strategische Steuerung aller Commercial Aktivitäten im Kundengeschäft verantworten sowie neue Produkt- und Serviceangebote im Rahmen der Transformationsagenda vorantreiben. Darüber hinaus zeichnet er in zentraler Rolle weiterhin für den Key-Account von Ferrero verantwortlich.

"Das letzte Jahr hat gezeigt, dass wir uns als Führungsteam fachlich wie persönlich ideal ergänzen. Thorsten hat die erfolgreiche Entwicklung von Vizeum entscheidend mitgeprägt. Mit seiner persönlichen Entwicklung ist er zudem ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Talentförderung bzw. Führungskräfteentwicklung unseres Agenturnetzwerkes“, erklärt CEO Libowitzky.

Gabriel ist seit 2011 in der Geschäftsleitung von Vizeum tätig. Seine Laufbahn begann der 40-Jährige nach dem Abschluss als Werbekaufmann am IMK in Wiesbaden und einem berufsbegleitenden Studium zum Diplom-Betriebswirt bei UniversalMcCann in Frankfurt. Zuvor hatte er neun Monate bei BBDO Europe/ OMD International in London gearbeitet. Ab 2003 war Gabriel in verschiedenen Positionen bei Dentsu Aegis beschäftigt, mit einem Schwerpunkt auf FMCG, Finance, Kinder und Entertainment Kunden.

Als Challenger Brand positioniert, betreut Vizeum mit 160 Mitarbeitern an den Standorten Wiesbaden, Hamburg und Düsseldorf Kunden wie Ferrero, Burger King, Warsteiner, H&M, Panasonic und Shiseido.