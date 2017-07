%%%Merlin Koene wechselt von Unilever als neuer Konzernsprecher zu ProSiebenSat.1 %%%

Merlin Koene, 47, wird ab 1. Oktober 2017 als Executive Vice President und Konzernsprecher die Kommunikation der ProSiebenSat.1 Group leiten. Der Kommunikationsexperte übernimmt die Verantwortung von Ralf Peter Gierig, Deputy Group CFO, Executive Vice President Group Finance & Investor Relations, der den Bereich interimistisch führt. Der langjährige Konzernsprecher Julian Geist hat das Haus Ende April verlassen. Koene wird direkt an CEO Thomas Ebeling berichten.

Merlin Koene begann seine berufliche Karriere als Journalist und war unter anderem als Reporter für CNN, 3sat, ORF sowie Spiegel-TV tätig. Als Leiter von Reuters Business TV stand er bei BBC World und n-tv zu Wirtschaftsthemen vor der Kamera. Nach seiner Tätigkeit bei der Kommunikationsberatung CNC wechselte er in den Bereich der Konzernkommunikation. In den vergangen acht Jahren war Merlin Koene bei Unilever tätig, zuletzt als Director Sustainable Business & Communications Mitglied der Geschäftsführung, und dort für die externe und interne Kommunikation sowie Public Affairs in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Im vergangenen Jahr leitete er für Unilever in London interimistisch die weltweite Medienarbeit, die Finanzkommunikation und war zudem für die digitale Kommunikationsstrategie mitverantwortlich.

Koene wird bei ProSiebenSat.1 von Stefanie Rupp-Menedetter, 36, unterstützt, die am 15. Juli 2017 als stellvertretende Konzernsprecherin startete und die Abteilung 'Kommunikation Unternehmen und Finanzen' leitet. Rupp-Menedetter war zuvor Head of Communications bei Allianz Capital Partners.