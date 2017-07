%%%Manuel Challal wird neuer Head of Client Services bei Divimove%%%

Manuel Challal übernimmt die Leitung des Bereichs Client Services bei der auf Online-Video spezialisierten Kreativagentur Brandboost by Divimove, Berlin. Ihm zur Seite wird ein Team von 20 neuen Mitarbeitern, unter anderem Account Manager, gestellt. Challal folgt auf Christian Wildhof, der vor 18 Monaten von Google zu Divimove kam und im Agenturgeschäft von Divimove das Key Account Management mit aufgebaut hat und Ende Juli auf eigenen Wunsch ausscheidet.

In seiner Position wird Challal die Markenberatung von Partnern wie Nestlé, Unitymedia, Conrad Electronic und WWF Deutschland verantworten. In enger Zusammenarbeit mit dem Kreationsteam wird seine Abteilung die Markenkommunikation der Partner im Online-Video-Bereich auf technischer als auch inhaltlicher Ebene weiterentwickeln.

Zuvor war der 36-Jährige als Head of Campaign Management bei der Vermarkter-Unit Produktkraft des Kölner Multi-Channel-Netzwerks Mediakraft tätig. Unter seiner Leitung wurde mit 'Turn On' der YouTube-Branded-Entertainment-Kanal der Media Saturn Gruppe aus der Taufe gehoben.

Brandboost gehört zum Berliner Medienunternehmen Divimove und ist Teil von Fremantlemedia der RTL Group. Seit der Gründung im Jahr 2012 entwickelt Divimove Online-Video-Formate für internationale Marken und betreut ihre Aktivitäten auf allen relevanten Plattformen.