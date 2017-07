%%%Ogilvy Germany: CEO Ulrich Klenke hat gekündigt%%%

Ulrich Klenke, erst seit rund zwei Jahren CEO von Ogilvy Deutschland, hat gekündigt. Das bestätigt der Manager auf Anfrage von 'new business'. Grund: Diskussionen um Struktur und Ausrichtung der WPP-Agentur in Deutschland. Sein Gesprächspartner dabei war Paul O'Donnell, Europachef des Networks. Offiziell ist der Scheidende noch bis Februar 2018 an Bord, für seinen künftigen Job sei er offen nach allen Seiten.

Klenke kam 2015 als Ersatz für Thomas Strerath vom Ogilvy-Kunden Deutsche Bahn, wo er als Leiter Konzern-Marketing zeichnete. Er war 2007 zur Bahn gekommen, zuvor arbeitete er zwei Jahre lang als GF bei DDB in Berlin und zehn Jahre lang in verschiedenen Marketingpositionen bei Daimler (-Chrysler).

2016 hatte er in einem Interview mit 'new business' angekündigt, dass Ogilvy & Mather Germany unter ihm "das internationalste deutsche und das deutscheste internationale Network" werden solle.