%%%Christof Baron wird Global Head of Media bei Sanofi%%%



Christof Baron (Foto: pilot Frankfurt)

Es war eine der aufregendsten Personalien im Jahr 2016 als Christof Baron, Chef der Group-M-Agentur Mindshare, nach 27 Jahren der WPP-Tochter den Rücken kehrte und als geschäftsführender Gesellschafter zu pilot wechselte, um für Deutschlands größte unabhängige Mediaagentur einen Standort in Frankfurt aufzubauen.

Jetzt folgt, nur ein Jahr später, die Trennung und eine weitere Überraschung. Baron, einer der profiliertesten Mediaköpfe der Branche, wechselt die Seiten und geht als Global Head of Media für den Bereich OTC zum französischen Pharmariesen Sanofi, der weltweit 110.000 Mitarbeiter beschäftigt, über 9.000 davon in Deutschland.

Grund für Barons Ausstieg bei pilot seien neben der neuen beruflichen Option auch die unterschiedlichen kulturellen Prägungen gewesen. Zur einvernehmlichen Trennung von Baron erklärt pilot-Geschäftsführer Jens-Uwe Steffens: "Die gemeinsame Zeit war kurz, aber fachlich sehr intensiv. Christof Baron hat mit seiner Expertise und seinem herausragenden Know-how die gesamte Agenturgruppe bereichert. Nun wünschen wir ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg."

Auch Baron verabschiedet sich mit warmen Worten: "pilot Frankfurt war ein prägender Abschnitt in meinem beruflichen Werdegang: Der Aufbau eines neuen Agentur-Standortes, erstmals in unternehmerischer Verantwortung, war für mich eine spannende Aufgabe. Für dieses in mich gesetzte Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken." Damit dürfte auch der Frankfurter pilot-Standort infrage stehen.

Brisant: Bei Sanofi, die Anfang des Jahres das Selbstmedikationsgeschäft von Boehringer Ingelheim übernommen haben, das weltweit einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro steht und zu dem Marken wie Buscopan und Mucosolvan zählen, läuft gerade um die OTC-Werbemillionen gepitcht. Im Rennen sind die Publicis-Agentur Zenith - und Mindshare.